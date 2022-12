INTERVJUU ⟩ Piiskop Philippe'i osalusel valminud raamatu tõlge oli kardinal Ratzingeri lemmik

Kuidas võiks teda paigutada erinevate katoliku vaimsuste kontekstis?

Paavst Benedictus oli eelkõige sügav palveinimene. Ta oli väga väljapaistev teoloog, aga samuti väga sügava alandlikkusega.

Ühel päeval, Roomas, ta pidas pikka loengut üsna keerulise teoloogilise küsimuse kohta. Loengu lõpul, ütles keegi: «Sama, mida te meile pikalt seletasite, olen ma lugenud ühe pühaku raamatust ühe lausega. Märkus oleks võinud olla pisut solvav. Aga kardinal vastas: «Teoloogi jaoks ei ole suuremat rõõmu kui teada, et ta on – pärast pikka ja vaevalist arutelu – jõudnud samale tulemusele kui pühak kolme sõna ja Püha Vaimu abiga.»

Kas paavstluse ajaloos on kedagi, keda saaks Benedictus XVIga võrrelda?

Öeldakse, et Jumal saadab igale ajastule paavsti, keda see ajastu vajab. See ei tähenda muidugi, et paavst ei saaks eksida või halvasti käituda, sest inimene on alati vaba ning võib vastata Jumala armule või siis ka mitte.

Aga mulle tundub, et Benedictus tuli sellisel ajal, kus meie sekulariseerunud maailm vajas eriti, et keegi tuletaks talle meelde, et tõde on olemas ning tõde on objektiivne, mitte igaühe kapriis ega suvaline otsus.