UKRAINA PÄEVIK 31.12: Vene okupandid on jõudnud aasta lõpuks seisu, kus nad on ära kasutanud kogu Ukraina ründamiseks algselt kavandanud potentsiaali, Ukraina armee on vabastanud 40 protsenti veebruarikuust okupeeritud aladest ning on surunud okupandid kaitsesse.