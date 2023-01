«Avatari» järg ületas maagilise miljardi dollari kassatulu piiri

20th Century Studios via AP/SCANPIX

Foto: 20th Century Studios via AP/SCANPIX

James Cameroni lavastatud seiklusliku ulmefilmisaaga «Avatar» järg «Avatar: The Way of Water» kogus Põhja-Ameerikas pühade nädalavahetusega 82,4 miljonit dollarit, viies ühtlasi filmi üleilmse kassatulu üle miljardi dollari piiri pea rekordajaga, teatas Hollywoodi tegemisi seirav Exhibitor Relations pühapäeval.