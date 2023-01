MARGE-MARIE PAAS ⟩ Benedictus XVI püüab oma teostes leida hävingu ja kurjuse algpõhjusi

Lahkunud emeriitpaavst Benedictus XVI on ainuke paavst-teoloog, kes on olnud Peetruse troonil. Tema pontifikaadiaastaid iseloomustab kirikupeana paralleelselt intellektuaalne töö, mille eesmärk oli teha Jeesus Kristus võimalikult paljudele inimestele teatavaks sellisena, nagu ta oli, oma ajaloolises tegelikkuses ja oma jumalikus müsteeriumis. See oli tema viis panna oma intellektuaalne töö evangeelse kuulutuse teenistusse maailmas.