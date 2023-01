Vene võimuladvik on langenud Makijivka rünnaku tõttu terava kriitika alla

«Vene kaitseministeerium üritab tõenäoliselt ajada süüd kehva operatiivjulgeoleku eest Donetski Rahvavabariigi ametnike ja mobiliseeritud jõudude kaela, aga selle ebamäärane teadvustamine löögi toimumisest tekitas sellegipoolest kriitikat Venemaa sõjaväe juhtkonna osas,» kirjutas mõttekoda Institute for the Study of War.