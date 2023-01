Iisraeli paremäärmuslik minister külastas Al-Aqsa mošeekompleksi

Palestiina äärmusrühmitus hoiatas, et selline käik araablaste pühapaika on «punane joon».

Ben-Gviril on riikliku julgeoleku ministrina võim politsei üle.

Al-Aqsa mošeekompleks on islamiusu kolmas pühim paik ning juutide jaoks kõige püham paik, mida kutsutakse ka Templimäeks.

«Templimägi on kõige püham paik Iisraeli rahva jaoks ning me säilitame liikumisvabaduse moslemite ja kristlaste jaoks, kuid ka juudid käivad mäel ning nendega, kes teevad ähvardusi, tuleb tegeleda - raudse käega,» ütles ta.

Ben-Gvir on lobistanud selle nimel, et muuta halduskorraldust kompleksis ning lubada juutidel seal palvetamas käia. Sellise sammu vastu on peavoolu juudiusu võimud.