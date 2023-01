Ajalehe The Independent tellimusel läbi viidud arvamusuuringufirma Savanta küsitlus näitas, et aastaga on kasvanud uue referendumi soovijate hulk kümne protsendi jagu. Samal ajal on kahanenud veendunult uue rahvaküsitluse vastu olijate osakaal kolmandikult vähem kui veerandile.