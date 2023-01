Burkina Fasost leiti nädalavahetusel 28 tapetud inimese surnukeha

Rünnakud julgeolekujõudude ja tsiviilelanike vastu on viimastel kuudel sagenenud, eriti riigi põhja- ja idaosas piiril Mali ja Nigeriga, mis on samuti kimpus džihadistidega.

Burkina Faso valitsus teatas, et on alustanud tapmisega seoses uurimist. Prokurör Armel Sama kutsus elanikke jääma uurimise ajal rahulikuks ja lubas, et süüdlased tabatakse.

Burkina Faso on alates 2015. aastast kimpus äärmusrühmituste Al-Qaeda ja Islamiriik (IS) mässulistega. Konfliktis on hukkunud kümned tuhanded inimesed ja veel kaks miljonit on kodudest põgenenud.