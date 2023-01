ISW: Prigožin valmistub kaotuseks Bahmuti all ja on leidnud süüdlased

ISW seostab Wagneri palgaarmee avaldusi laskemoona vähesuse ja muude raskuste kohta, mis ei võimalda Bahmuti all Ukraina relvajõudude kaitseliinist läbi murda, sooviga vabastada wagnerlaste juht Prigožin läbikukkumisel vastutusest.

See on vastavuses ekspertide hinnanguga, mille järgi on wagnerlaste rünnakud Ukraina relvajõudude positsioonidele Bahmuti all jõudnud oma kulminatsioonini.

Seejuures viidatakse Prigožini hiljutisele intervjuule RIA Novostile, mille järgi paiknevad Ukraina sõjaväe kaitseliinid iga 10 meetri järel.

«See on Prigožini jaoks märkimisväärne ebaõnnestumine ning esimest korda möönis ta, et Wagneri armee ei ole saavutanud Bahmutis praktiliselt mingit edu,» leiavad ISW analüütikud ülevaates.

Seni on wagnerlased püüdnud näidata Venemaa sõda toetavale auditooriumile, et Bahmuti suunal edu saavutamise eest vastutavad jus nemad, mitte Venemaa kaadrisõjaväelased.

Prigožin väitis eile, et Wagneri ründeoperatsioonid Bahmutis on väga kulukad, sest iga maja Bahmutis on kindlus, et ukrainlastel on kaitseliinid iga 10 meetri tagant, mille tõttu Vene väed liiguvad edasi vaid hoonete kaupa.