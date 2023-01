IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Zaporižžja suunal on ukrainlased saatnud korda samapalju pahandust kui Makijivkas

UKRAINA PÄEVIK 3.01: Vene okupantide põhipingutus on hetkel suunatud Bahmuti ja Soledari vahele, et eraldada need kaks asulat. Märkimisväärset edu okupandid seal siiski ei saavuta. Ka mujal valitseb venelastel seisak, mis võib olla ajendiks täiendava mobilisatsiooni jaoks.