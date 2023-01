Ivars Aboliņš: Läti elab teaberuumis, kus valitseb vene keel

Ta märkis, et Lätis on saadaval 252 meediumi, millest 127 on vene- ja vaid 42 lätikeelsed.

NEPLP-i esimees rõhutas, kui Läti soovib tugevat teaberuumi, on vaja tugevdada lätikeelset sisu, sest venekeelse sisu osakaal on tohutu.

«Saame lisada ainult lätikeelset sisu, et viia see venekeelsele sisule veidigi lähemale. Seetõttu on venekeelse lisasisu toetamine, et veelgi suurendada vene keele valdamist Läti teaberuumis, täiesti vale,» ütles Aboliņš.