Venemaa kaitseministeeriumi avaldatud videoavalduses öeldakse, et Makijivkat tabanud Ukraina raketilöök sai võimalikuks, kuna sõjaväelased kasutasid ebaseaduslikult mobiiltelefone vastase relvaulatuses.

Sõnumis öeldakse, et süüdlasi karistatakse ning võetud on meetmed, et sarnaseid juhtumeid tulevikus ära hoida.