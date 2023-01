Putin saatis kaugretkele sõjalaeva Admiral Gorškov

«Täna on meie jaoks oluline, kui mitte märkimisväärne sündmus: fregatt Admiral Gorškov alustab kaugretke. Kuid siin ei ole midagi ebatavalist: see on tavaline asi, kuid mitte sedapuhku. Seekord on laev varustatud uusima merepõhise hüperhelikiirusega raketisüsteemiga Tsirkon, millele ei ole võrdseid, samuti muude viimase põlvkonna relvadega,» ütles Putin fregati teelesaatmise talitusel.