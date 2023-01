Iraan mõistis hukka Khamenei pilapildid Prantsuse ajakirjas

«Prantsuse väljaande solvav ja sündsusetu akt usu ja poliitilise võimu vastaste pilapiltide avaldamisel ei jää tõhusa ja otsustava vastuseta,» ütles Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian. «Me ei luba Prantsusmaa valitsusel piire ületada. Nad on valinud selgelt vale tee.»

Iraani võimude teatel on meeleavaldustel hukkunud sadu inimesi ja vahistatud on veel tuhandeid. Teherani väitel on protestiliikumise taga välisjõud.