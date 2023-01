Palestiinlased kaaluvad samme marurahvuslasest ministri Al-Aqsa visiidi järel

Kardetakse, et vastuolulise julgeolekuministri Itamar Ben-Gviri visiit võib vallandada sõja.

Palestiina relvarühmitus Hamas, mis valitseb Gaza sektoris, hoiatas varem, et mošee külastamine on punane joon.

Al-Aqsa mošee asub annekteeritud Ida-Jeruusalemmas ja on islamiusu kolmas pühim paik. Juutide jaoks on see kõige püham paik, mida kutsutakse Templimäeks.