Makijivka rünnak paneb Vene armeejuhtide pead pakule

Vene kaitseministeerium teatas eile avalduses, et komisjon uurib juhtumi asjaolusid. «Kuid juba on ilmselge, et toimunu peamine põhjus oli mobiiltelefonide massiline hoidmine ja kasutamine keelust hoolimata. See tegur lubas vaenlasel teha kindlaks sõjaväepersonali koordinaadid raketirünnaku korraldamiseks,» ütles ministeerium.