AASIA VAADE ⟩ Ülerahvastatud India seisab silmitsi katsumustega

1,4 miljardi elanikuga Indias on kõik ülivõrdes, kuid ühtlasi väljastpoolt vaatlejale arusaamatu. Üks võimalus, kuidas eelseisvaid katsumusi mõista, on vaadelda India suhtumist lindudesse ja loomadesse.

Delhi džaini (India religioon, mille järgi väärivad kõik elusolendid võrdset kohtlemist – toim) templist vasakule jääva ukse kohal on silt «Heategevuslik linnuhaigla», mis on sealsete hooldajate väitel maailma ainus lindude rehabilitatsioonikeskus. «Me elame annetustest,» selgitavad nad.

Ülemisel korrusel asuvas ruumis on kaks rida puure, milles on sadu linde. Koridoris on suuremad puurid, kus paranevad suured röövlinnud. Õhk kinnises ruumis on lämmatav.