Utah's leiti ühest kodust kaheksa surnukeha, nende seas viis last

Kogukond tunneb kaotust, tunneb valu ja neil on palju küsimusi, lisas ta.

Linnavolikogu liige Richard Jensen ütles, et ta oli pärast tulistamisest teada saamist terve öö nutnud. Ta võttis end kokku, et rääkida oma 11-aastasele pojale juhtunust, et ta ei peaks sellest koolis õppima.