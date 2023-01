Lukašenka kutsus kiirendama Valgevene sadamate ehitust Venemaal

«Peame need sadamad kiiremini valmis ehitama, viima need teatud tasemele ja kauplema oma sadamate kaudu,» rõhutas Valgevene president kaupade ekspordi teemalisel nõupidamisel.

«Mõistame, et vajame suurtes kogustes ümberlaadimist. See kehtib igat tüüpi veoste kohta: mineraalväetised, puidukaubad, rullveosed, konteinervedu. Seetõttu esitati presidendile mitu läbitöötatud võimalust omaenda veovõimsuste edasiarendamiseks,» ütles valitsusjuht.

«Neist ühe kohta on tehtud otsus, see viiakse ellu lähitulevikus. See on Venemaa loodepiirkond,» lisas ta.