KOMMENTAAR ⟩ Ukraina sõda võib aidata vormida rahvusvahelist õigust inimlikumaks

Rahvusvaheline kogukond on inimõiguste rikkumise Ukrainas tõsiselt käsile võtnud. Selleks, et dokumenteerida, jälgida ja hinnata olukorda kohapeal, korraldas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) kaks missiooni Ukrainasse Moskva mehhanismi raames. See mehhanism annab kolmele erapooletule eksperdile ülesandeks valmistada ette esialgne raport kuritegude ja rahvusvahelise seaduse rikkumise kohta.