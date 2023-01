Makijivka rünnak tõi Venemaal kaasa terava reaktsiooni

Vene kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et Ukraina raketilöögis Vene vägede kontrolli all olevale Makijivkale vana-aasta õhtul sai surma 89 Vene sõjaväelast. Ukraina sõnul on hukkunuid sadu.

Ukrainlased tegid USA-lt saadud mitmikraketiheitja HIMARS rakettidega rünnaku okupeeritud Donetski oblastis Makijivkas asunud Vene üksuste ajutisele baasile.

Levima on hakanud teated, et hukkunute hulgas oli palju äsja mobiliseeritud sõdureid. See on tekitanud viha pärast kestnud kaootilist mobilisatsiooni.

Venemaal on hakatud ilmutama ka avalikku leina ja frustratsiooni relvajõudude suhtes, kelle tegevust Ukrainas varjab saladusloor.

Harilikult on ametnikud hakanud kiiresti süüdistama Läänt ja Ukrainat. Seekord aga leiavad ka paljud Kremli poolehoidjad, et süüdi on relvajõudude juhtkond.

Paljud kahtlevad, kas 89 on ikka tegelik ohvrite arv ning sotsiaalmeedias levivad väited, et sõdurite magamiskoha lähedal hoiti laskemoona.

Relvajõud süüdistavad sõdureid. Kaitseministeeriumi videoavalduses öeldi, et Makijivkat tabanud Ukraina raketilöök sai võimalikuks, kuna sõjaväelased kasutasid ebaseaduslikult mobiiltelefone vastase relvaulatuses.

Harukordse sammuna lubatakse pärast juurdluse läbiviimist karistada vigu teinud ametnikke.

Sõdurite endi süüdistamine on venelastes viha tekitanud.

«Jah, muidugi. Ega komandör ei andnud käsku paigutada sõjaväelased koolimajja. Paistab, et tragöödias on süüdi lihtne sõdur telefoniga,» ütles Moskva seadja Andrei Medvedev Telegramis.

Venemaal võeti pärast Ukrainasse sisenemist vastu ranged relvajõudude diskrediteerimise seadused, mis sõjategevuse kritiseerimise sama hästi kui ära keelavad.