PATRIOTID JA BRADLEY SOOMUKID ⟩ USA ja Saksamaa annavad Ukrainale täiendavat moodsat relvastust

Biden ja Scholz ütlesid veidi hiljem ühisavalduses, et Saksamaa järgib USA eeskuju moodsaima õhutõrjesüsteemi Patriot andmisel Ukrainale, et Kiiev saaks tagasi tõrjuda Venemaa jätkuvaid raketi- ja droonirünnakuid Ukraina elutähtsa taristu vastu.

Ukraina on pikka aega palunud lääneriikidelt tungivalt raskerelvastust, seal hulgas tanke, mis aitaks neil liikuda Vene agressori vastu pealetungile. Seni on lääneriigid olnud tõrksad seda tegema, viidates kartusele saada tõmmatud sõtta või provotseerimast Venemaad.

Ent tänaseks on asjad muutunud. Ehkki Bradleyd ja Marderid ei ole tankid, on need siiski arvestatavad võimsad relvad, millega on võimalik seista tõhusalt vastu Vene soomusele. USA Bradleyd on tavaliselt varustatud kergesuurtüki, kuulipilduja ja tankitõrjerakettidega.