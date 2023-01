Hawaii Kilauea vulkaan purskas taas

Hawaii vulkaanide jälgimise keskus märkas veebikaamera piltidelt hõõgumist, mis viitab, et Kilauea oli alustanud purskamist seespool Halemaumau kraatrit vulkaani tipu juures, märkis agentuur.

Kilauea on maailma üks aktiivsemaid vulkaane. Viimati purskas see 16 kuud järjest alates 2021. aasta septembrist.

Varem päeval väljastas USA geoloogiateenistus hoiatuse seoses märkidega, et magma liigub tipu pinnase all, mis on viide vulkaani peatsele võimalikule purskamisele.