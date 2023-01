IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Putini jutt relvarahust on küüniline soust järjekordsete jälkuste õigustamiseks

Briti vabatahtlikud Chris and Dave otsivad Bahmutis elanikke, keda evakueerida.

Vene okupandid on suutnud Bahmutist kirdes edeneda Bahmuti ja Soledari vahelises lõigus kohati kahe-kolme kilomeetri sügavusele – praegu on okupantide kontrolli alla langenud Bahmutske küla ning nad on liikunud Soledari tööstusalal paari kilomeetri jagu keskuse suunas, kirjutab eilse sõjapäeva ülevaates Igor Taro.