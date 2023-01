Nagu paljudes teisteski linnades sõjakoledusi kogevas Donetski oblastis, on ka Viktorvõtši koduks oleva Tšassiv Jari elanike arv viimastel nädal järsult kahanenud. ÜRO hinnangul on piirkonda alles jäänud valdavalt vaid vanemad inimesed ja need, kellel on raskusi liikumisega.