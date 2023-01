Kuulsa räppari muusikavideo filmimise ajal toimunud tulistamises sai haavata kuni kümme inimest

Pole täpselt teada, kui mitu inimest eile öösel puhkenud tulevahetuses viga said, kuid väljaande Miami Herald andmeil sai politseiallika sõnul Miami Gardensi linnas toimunud intsidendis viga kuni kümme inimest.

Politsei uurib teateid, et söögikohas filmiti muusikavideot, ütles korrakaitseülem Delma Noel-Pratt. «Me arvame, et tegemist oli isoleeritud juhtumiga,» lisas ta.

Räppar Ced Mogul ütles NBC 6-le, et ta oli lähedalasuva KFC taga võtetel ning, et seal rööviti kedagi. Moguli sõnul liikus filmimine seejärel The Licking restorani juurde, kus toimus seejärel tulistamine, milles sai Moguli sõnul tabamuse räppar Rob49.