Jõuluvaherahu – esimeses maailmasõjas jõid vastased koos veini ning mängisid jalgpalli

Antud sündmusest on alles jäänud suur hulk erinevaid suulisi kirjeldusi, sissekandeid päevikutesse ja kirju sõjas osalenutelt. Ajaloolased on tänaseni üksikasjade osas aga eriarvamusel: keegi ei tea täpselt, kust see algas, kuidas see levis, või kas see puhkes samaaegselt kõikjal rindel. Arvatakse aga, et umbes kaks kolmandikku sõduritest – umbes 100 000 inimest – osales legendaarses vaherahus vahendab Time.