Rishi Sunak tahab kohustuslikke matemaatikatunde kõigile õpilastele kuni 18. eluaastani

Oma kõnes ütles Sunak, et Ühendkuningriik peab mõtlema ümber oma lähenemisviisi arvutusoskusele. «Maailmas, kus andmed on kõikjal olemas ja statistika on iga töö aluseks on oma laste ilma nende oskusteta sellesse maailma laskmine nende alt vedamine,» ütles ta.