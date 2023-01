Vabariiklane Kevin McCarthy valiti esindajatekoja spiikriks

California kongresmen McCarthy vajas lihthäälteenamust, et saada valitud presidendi järel tähtsuselt teisele ametikohale.

Otsust võis mõjutada see, et USA eelmine president Donald Trump helistas pärast 14. hääletusvooru valimist venitanud vabariiklastele.

15. hääletusvoorus valituks saanud, ütles McCarthy, et see tuletab talle meelde isa sõnu: "Tähtis ei ole see, kuidas sa alustad, vaid kuidas lõpetad."