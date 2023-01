Zelenskõi: maailm võis taas veenduda Venemaa valedes

«Täna sai maailm taas näha, kui valed on igasugused Moskvast kõlavad sõnad. Nad rääkisid seal midagi relvarahu kohta... Kuid reaalsus - need on Vene mürsud, mis tabasid taas Bahmuti ja teisi Ukraina positsioone,» ütles ta õhtuses videopöördumises.

«Me töötame just selle nimel, just sellele on suunatud meie partnerite abi, just selline on praegu kogu tsiviliseeritud maailma eesmärk,» rõhutas Zelenskõi.