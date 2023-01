Luure: Venemaa kavandab kevadeks ja suveks ründeoperatsioone

Venemaa kavatseb kutsuda teenistusse 500 000 meest lisaks juba mobiliseeritud 300 000-le, mis on selge märk Putini kavatsusest sõda jätkata, vahendas kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi pressiesindaja Vadõm Skibitskõit The Guardian.

Luureteenistus usub, et Moskva uuendab oma vägesid lõunas ja idas uue «kahurilihaga», et jätkata neis sektorites kevadel ja suvel ründeoperatsioone.

Tema sõnul võib oodata Vene relvajõudude pealetungi Donetski ja Harkivi oblastis «või isegi Zaporižžjas». Küll aga hakkavad Vene okupandid korraldama kaitset Hersonis ja Krimmis. «Täpselt nii palju inimesi on selliste ülesannete täitmiseks vaja,» selgitas luureametnik.

The Guardian märgib, et mobiliseeritute teine ​​laine kahekordistab Vene sõjaväe elavjõudu. Luure andmeil on Ukrainas juba praegu 280 000 Vene sõdurit.