UKRAINA PÄEVIK 8.01: olukord Soledaris on Ukraina kaitseministeeriumi hinnangul jätkuvalt väga raske, Vene okupandid on sisenenud asulasse kolmest suunast, kuid Ukraina üksused jätkavad keskuse kaitsmist ning on surunud venelased raudteejaamast välja.