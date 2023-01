Läti parlamendihoone ähvardab poliitikutele pähe kukkuda

Lätis valmistatakse ette parlamendi Jēkaba tänava alguses asuva peahoone remonti, mistõttu käib kibekiire ehitus Smilšu tänaval, kuhu plaanitakse parlament ajutiselt üle kolida, teatas Läti Raadio eile.

Mõned parlamendi tööruumid on juba ohutuse mõttes suletud, sest neid on ohtlik kasutada. Näiteks on kolitud ajutisele pinnale parlamendi õigusbüroo ja õiguskomisjon. Tühjaks on tehtud seimi aseesimehe kabinet, kust koliti esimesena välja kohtumistelt ja välisvisiitidelt saadud kingitustega esindusriiulid.

«Suur hoone on eluohtlik – mõni kabinet on lukustatud, sest midagi võib kokku kukkuda. Samuti on probleeme ventilatsiooni ja valgustusega. Töökeskkonna seisukohast on see päris traagiline,» kirjeldas olukorda Roheliste ja Põllumeeste Liidu fraktsiooni liige Armands Krauze.

Esmalt renoveeritakse ajutine peatuskoht

Läti parlamendi täielikuks renoveerimiseks tuleb kogu maja tühjaks teha ja selleks kolitakse Läti rahvaesindajad endisesse riigivara talituse hoonesse, mis asub Smilšu tänav 1.

Probleem on aga selles, et ka ajutisteks ruumideks valitud hoone on kehvas seisus, ja nii alustataksegi suvel kõigepealt selle renoveerimise ning uuendamisega. See võimaldaks Läti esinduskogu hiljemalt 2026. aasta suveks vihma käest ajutise räästa alla päästa.

Ajutine hoone ei vasta praegu parlamenditööks vajalikele tingimustele, selgitas Läti kinnisvaraameti esindaja Jeļena Gavrilova ja lisas, et näiteks on puudu saal, kuhu mahuks korraga tööle sada parlamendiliiget.