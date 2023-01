Rootsi tahab USAga tihedamaid kaitsealaseid sidemeid

Pühapäeval ütles Rootsi peaminister Ulf Kristersson julgeolekukonverentsil, et mõnda Türgi nõudmist rahuldada pole võimalik. «Türgi on kinnitanud, et me oleme teinud seda, mida me ütlesime, et teeme, kuid ütleb lisaks, et tahab asju, mida me ei saa, ei taha anda,» ütles Kristersson.