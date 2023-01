Kanada sõlmib leppe 88 USA F-35 hävitaja ostmiseks

Kanada valitsus teatas eelmisel aastal, et Lockheed Martini F-35 tundub olema favoriit uute hävituslennukite hankimisel.

Valitsus on eraldanud umbes 19 miljardit Kanada dollarit (15 miljardit USA dollarit) lennukite ostmiseks. See on suurim investeering õhujõududesse rohkem kui 30 aasta jooksul. Iga lennuk maksab umbes 85 miljonit USA dollarit.