INTERVJUU ⟩ Välisminister: isegi Moldova Vene-sõbralikud jõud eelistavad rahu ja põlevaid lampe

Usutluses Postimehele rõhutas läinud nädalal Eestit väisanud Popescu, et nii separatistlikud jõud Transnistrias kui Venemaaga lähemaid suhteid soovivad poliitikud ja parteid tahavad, et rahu püsiks, sest Ukrainas toimuvat ei soovi neist keegi kogeda.

Kuivõrd tajuvad moldovlased piiri taga Ukrainas kestva sõja ohtu oma igapäevases elus?

Ühelt poolt on olukord Moldovas praegu vaikne, rahulik. Ja loomulikult pole see võrreldav tragöödiaga, mida kogeb Ukraina. Kuid samal ajal on väga selge, et oleme riigi kõrval – oma naabri ja sõbra kõrval –, keda Venemaa ründas brutaalselt.

See loob täiesti uue julgeolekukonteksti, täiesti uued ohud Moldova jaoks. Ning sellel on olnud Moldovale füüsilised tagajärjed. Üle meie territooriumi on lennanud mitu raketti, ühel puhul kukkusid raketi rusud meie territooriumile, siis leidsime teise tüki raketist oma territooriumilt. Aga seda ei juhtu iga päev. Igapäevane olukord on rahulik, elu läheb edasi, majandus toimib.

Kuid sõda paneb kõigele Moldovas lisakoorma: meil on väga kõrge inflatsioon, kõrged energiahinnad, peame investeerima julgeolekusse ja kaitsesse. Häired kaubanduses mõjutavad meid, sest eksportisime ja importisime mõningaid kaupu Odessa kaudu. Nüüd liigub kõik veokitel, kuid ka Ukraina väliskaubandus on häiritud, mistõttu on meil palju Ukraina veokeid, nn solidaarsusteed selle kõige võimaldamiseks.

Meie territooriumil on praegu umbes 85 000 põgenikku, 600 000 Ukraina kodanikku või elanikku on põgenenud sõjatsoonist Moldova kaudu.