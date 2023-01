WHO: Hiina nakkuslaine Euroopat märkimisväärselt ei mõjuta

«Hiina praegusel puhangul ei ole ilmselt märkimisväärset mõju Covid-19 epidemioloogilisele olukorrale WHO Euroopa regioonis,» ütles organisatsiooni Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge. Samas rõhutas ta, et valvust ei tohi kaotada.

WHO Euroopa piirkonnas on 53 riiki, nende seas Venemaa ja Kesk-Aasia maad.

Kluge sõnul on mõistlik, et riigid rakendavad oma elanike kaitseks ettevaatusabinõusid, kuid ta rõhutas, et meetmed peavad olema teaduspõhised, proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad.