NATO ja EL-i juhid lubavad suurendada toetust Ukrainale

«Me peame jätkama partnerluse tugevdamist NATO ja Euroopa Liidu vahel. Ja me peame veelgi tugevdama oma toetust Ukrainale,» ütles alliansi juht Jens Stoltenberg pärast ühisdeklaratsiooni allkirjastamist EL-i tippametnikega.

NATO ja EL-i riigid, millel on ühised 21 liiget, on suunanud Kiievisse miljardeid dollareid relvi, mis on aidanud Moskva vägesid tagasi tõrjuda.