Tõepoolest, kui piisavalt kaua istuda kuskil Moskva kabinetis suure maailmakaardi ees, mille pinnalaotuse keskmeks on Euraasia manner, siis võib see mõte olla haarav ja suisa ainuvõimalikuna näiv. Selle eurasianistliku arusaama kohaselt on maailma kese kuskil müstilisel Südamaal ning kõik ülejäänu on perifeeria. Aafrikad ja muud Ameerikad on selle kaemuse järgi pelgalt saared – olgugi suured, aga siiski midagi kõrvalist ja ebaolulist.