ÜLEVAADE ⟩ Hiinas võib nakatuda koroonaviirusega mitu miljonit inimest päevas

Chengdu matusebüroo peatas mälestusteenistuste pakkumise, andes perekondadele vaid kaks minutit aega, et lähedastega enne kremeerimist hüvasti jätta. Pekingi äärelinnas asuv matusebüroo aga rajas kiiruga hoone juurde teise parkla. Shanghais on mustal turul saanud nõutud kaubaks matusebüroode vastuvõtuajad, et peredel oleks võimalik lähedasi tuhastada.

Need on mõned näited Washington Posti uurimusest, mille raames võeti arvesse satelliidifotosid, sotsiaalmeediasse postitatud videoid ja tunnistajate ütlusi. Kõik märgid näitavad, et Hiina tegelik Covid-19 olukord on märkimisväärselt hullem, kui Pekingi valitsus laseb sellel paista.