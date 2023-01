Rootsi näeb suuremat Vene ohtu telekomidele ja elektritaristule

Säpo juht Charlotte von Essen ütles, et Venemaa tegevus on «ennustamatu», ent ta rõhutas, et «me võime oodata, et julgeolekut ohustavad Vene tegevused Rootsi vastu suurenevad».

Sektorid, kus on põhjust olla eriti valvel vastuluure ja sabotaaži tõrjumiseks on telekommunikatsioonid, elektrivarustus ja «kriitiliste materjalide» transport, lausus Von Essen. Ta ei täpsustanud, mida ta viimasena öelduga silmas pidas.

«Venemaa poolelt on huvi häirida neid valdkondi,» lisas ta. « Need on sektorid, kus rünnakud Rootsi vastu võivad põhjustada kahju ka ülejäänud Euroopale.»

Von Essen kõneles Rootsi keskosas Säleni suusakuurordis peetud kolmepäevase konverentsi «Rahvas ja kaitse» viimasel päeval. Iga-aastasest üritusest võttis osa ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg, Rootsi peaminister Ulf Kristersson ning rida Rootsi välispoliitika- ja julgeolekueksperte.

Von Esseni sõnul ootab Säpo, et Venemaa hakkab senisest suuremal määral kasutama mitteametlikke platvorme nagu vene diasporaa, institutsioonid ja ettevõtted Rootsis.

Samuti hoiatas ta, et Säpo näeb konspiratsiooniteooriate ja riigivastaste sõnumite suurenenud levikut, mis pikas perspektiivis võib hakata õõnestama usaldust ühiskondlikesse institutsioonidesse, poliitikute otsustusprotsessi ja riigi legitiimsusesse.

«Nii palgamõrvade korraldamise oht kui oht meie põhiseadusele võib tõusta laiemalt äärmuslusega. See on areng, mis on kasulik võõrvõimu käes,» ütles Von Essen.