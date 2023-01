Iraan määras Belgia abitöötajale 40-aastase vangistuse ja piitsahoobid

Iraani kohtusüsteemi veebikülg märkis, et Revolutsioonikohus mõistis 41-aastase Olivier Vandecasteele 12,5 aastaks vangi luuramise eest, 12,5 aastaks koostöö eest vaenulike valitsustega ja 12,5 aastaks rahapesu eest. Lisaks määrati talle ka miljoni dollari suurune trahv ja veel täiendavalt kahe ja poole aasta pikkune vangistus valuuta smugeldamise eest.

Iraan on aastate jooksul võtnud kinni terve rea välismaalasi ja topeltkodakondsusega iraanlasi, keda süüdistatakse spionaažis või muudes riigivastastes süütegudes ning nad on süüdi mõistetud kinniste uste taga peetud istungitel. Inimõiguslased ütlevad, et süüalustele ei võimaldata õiglast kohtupidamist.