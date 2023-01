AASIA VAADE ⟩ India ja Pakistan elavad pöörase piiritseremooniaga välja rahvuslikke pingeid

Piiripunkt on tegelikult suur staadion, mille lõikab kaheks karmilt valvatud tara, mis eraldab Indiat ja Pakistani. Maailmas pole kuigi palju kohti, kus kaks tuumariiki ja ajaloolist vaenlast jagavad piiri. Tegemist on erilise paigaga. Küsimusi sõjast ja kodumaast lahatakse siin lipulangetamise tseremooniaga, millest kumavad läbi Bollywoodi filmi noodid ning millest on saanud omamoodi rahvusliku erutuse väljendus.