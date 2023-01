IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Soledari vallutamine sõda ei mõjutaks, kuid annaks Venemaale propagandajoovastuse

Luhanski operatiivsuunal pole Vene okupandid veel jätnud lootust liikuda Kreminna poolt Lõmani suunale tagasi, kuid nende meelehärmiks on nii lõuna- kui põhjatiival neid piiramas ukrainlaste üksused. Olukord on seal tasavägine ning Luhanski sõjaadministratsiooni juht Serhi Haidai vihjas, et maa on juba piisavalt külmunud soomustehnika rakendamiseks lähiajal.