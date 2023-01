Pruunid nõlvad ja lumeriismed – just selline vaatepilt avaneb praegu kogu Alpide mäestikus, kus tavaliselt sel ajal on Euroopa suusaturistid arvestanud talvevõlumaale sattumisega.

Kuigi selle nädala alguses on taas pisut lund sadanud, on ilm Kesk-Euroopas ekspertide sõnul endiselt praeguse aastaaja kohta erakordselt soe ning jaanuari rekordid purunevad järjepanu.

Suusarajad on sulanud Austrias ja Prantsusmaal, Itaalias ja Šveitsis. Seejuures on temperatuur liiga kõrge ka kunstlume tootmiseks. Paljud madalamal asuvad suusakuurotid on suletud, samas kui ülejäänutes teenindatakse kliente vaid piiratud ulatuses.