Saksa politsei hakkab laiali ajama söekaevanduse vastu võitlevaid kliimaaktiviste

Lützerathist on saanud Saksamaa kliimapoliitikavaidluste tulipunkt.

Keskkonnakaitsjad ütlevad, et küla lammutamine Garzweileri söekaevanduse laiendamiseks toob kaasa hiigelkoguse kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise. Valitsus ja energiatootja RWE väidavad, et kaevandust on hädasti vaja riigi energiajulgeoleku tagamiseks.