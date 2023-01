Soledari ja Bahmuti vahelisel maanteel olla oodanud kiirabiautod, et toimetada haavata saanud Ukraina sõdureid välihaiglasse.

Nii Ukraina kui ka Venemaa nimel Soledaris võitlev Wagneri palgaarmee on kinnitanud, et lahingud ennekõike soolakaevanduste poolest tuntud linna nimel on verised, vahendas uudisteagentuur AFP.