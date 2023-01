NATO ja EL tõhustavad kriitilise taristu kaitset

Samm on seotud septembrikuise sabotaažiaktiga Nord Streami gaasitoru vastu ja kahe organisatsiooni otsusega tugevdada koostööd seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et rakkerühm koondab EL-i ja NATO eksperte, kes selgitavad välja kriitilise infrastruktuuri nõrgad kohad ja esitavad soovitusi nende paremaks kaitsmiseks.

«Nord Streami sabotaaž näitas, et me peame olema valmis ja sellistele uut tüüpi ohtudele vastu astuma,» ütles von der Leyen NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga kohtudes.

NATO juht ütles, et pooled tahavad vaadata ühiselt, kuidas muuta kriitiline taristu, tehnoloogia ja varustusahelad vastupidavamaks.

«See on tähtis samm, et meie ühiskonnad oleksid tugevamad ja ohutumad,» ütles Stoltenberg.

Venemaa sõda Ukrainas on toonud kaasa üleskutsed süvendada koostööd NATO ja EL-i vahel.

NATO ja EL, kel on 21 ühist liiget, allkirjastasid teisipäeval koostöölubaduse, et tõsta omavaheline partnerlus uuele tasemele.

«See näitab taas Ukraina vägede vaprust võitluses oma kodumaa kaitseks. Aga see näitab ka, kui tähtis on, et meie oma toetust suurendaksime.»