Lootuse abipakk ⟩ Eestlaste miljoniannetusest saab Ukraina väikekülades osa 37 200 inimest

Kuigi esialgu seati eesmärgiks koguda ligi kolm korda enam raha, läks Lootuse kampaania siiski korda, sest ukrainlased on tänulikud iga paki eest, mis nendeni jõuab. Lehtme sõnul testiti enne põhjalikult, mida enim vaja läheb ja uuriti, kus on abivajadus suurim.

Suurim tänu villaste asjade eest

«Ukrainlased on eriti õnnelikud ja tänulikud villaste asjade eest. Kindaid, sokke ja kampsuneid kogume ikka edasi,» ütles Lehtme. Villastest asjadest on palju abi neil, kes on sunnitud keldris elama – samal ajal kui üks komplekt on seljas, saab teine komplekt kuivada.

Praeguseks on Dnipros komplekteeritud juba 10 000 abipakki, millest 4800 on ka välja jagatud. Eile jagati Hersoni oblasti väikestes külades laiali 300 pakki. Lehtme rääkis, et nende Ukraina partnerorganisatsioonis on Hersonist pärit inimesi, kes oskavad abi suunata just õigetesse kohtadesse.