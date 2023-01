USA peatas süsteemirikke tõttu ajutiselt kõik siselennud

USA võimud teatasid, et lendudega on hakatud järk-järgult jätkama.

Kõik lennud kella 9.00-ni hommikul pausile pannud FAA ütles, et häireid põhjustas probleem NOTAM-i (notice to airmen/notice to air missions, rahvusvaheline lennunduse operatiivteade) süsteemiga, mis annab lennukimeeskondadele infot ohtude, lennurajatiste muudatuste ja muu elutähtsa kohta.

President Joe Biden ütles ajakirjanikele, et transpordiminister teavitas teda probleemist ja et lennukid saavad endiselt ohutult maanduda, lihtsalt õhku tõusta praegu ei saa.

"FAA töötab Notice to Air Missionsi täieliku taastamise nimel rikke järel," ütles lennuamet ja lisas, et mõned funktsioonid on juba taastunud, kuid National Airspace Systemi operatsioonid on veel piiratud.